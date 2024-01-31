Проверка МАГАТЭ на месте подтверждает безопасность очищенной воды на Фукусиме
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Берлин, 30 января (Jiji Press). Международное агентство по атомной энергии опубликовало доклад, в котором говорится, что проверка на месте подтвердила безопасность сброса Японией тритийсодержащей отработанной воды с повреждённой АЭС «Фукусима-1» в море.
В отчёте говорится: «Оборудование и сооружения (для сброса воды) установлены и эксплуатируются в соответствии с... соответствующими международными стандартами безопасности». При этом в нём подчёркивается необходимость продолжать анализ сброса воды.
В тот же день министерство иностранных дел Японии опубликовало заявление, в котором говорится, что проверка МАГАТЭ «чрезвычайно важна для обеспечения надёжности и прозрачности» и что Япония «продолжит упорно работать над достижением дальнейшего понимания» со стороны международного сообщества.
С 24 по 27 октября МАГАТЭ направило в Японию обзорную миссию. Миссия, в которую вошли эксперты из Китая и Южной Кореи, провела слушания с компанией Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., оператором атомной электростанции на северо-востоке Японии, и правительством Японии, а также проинспектировало водосбросные сооружения на станции.
30 января МАГАТЭ также опубликовало результаты международного сравнения возможностей анализа очищенной воды и сообщило, что результаты показывают, что измерительные возможности Японии надежны.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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