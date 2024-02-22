Министр призывает TEPCO не повторять утечку загрязнённой радиоактивной воды
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Токио, 21 февраля (Jiji Press). Министр промышленности Японии Сайто Кэн поручил компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. не повторять утечку загрязненной воды на повреждённой АЭС «Фукусима-1».
Сайто вызвал президента TEPCO Кобаякаву Томоаки в министерство и призвал компанию рассматривать недавнюю утечку воды не как человеческую ошибку, а как проблему управления и работать над предотвращением аналогичных инцидентов и обеспечением безопасности.
Кобаякава ответил, что компания продолжит принимать тщательные профилактические меры.
На АЭС «Фукусима-1» 7 февраля загрязнённая вода вытекла из трубы после того, как рабочий забыл закрыть клапан.
TEPCO планирует принять меры для автоматического обнаружения ошибок, такие как введение цифрового контроля оборудования, при этом прислушиваясь к советам внешних экспертов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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