Против запрета на разные фамилии для супругов в Японии будут поданы новые иски
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Токио, 21 февраля (Jiji Press). 8 марта шесть пар подадут иски против правительства Японии из-за законов страны, запрещающих супружеским парам использовать разные фамилии, сообщили их адвокаты.
12 человек будут утверждать, что положения Гражданского кодекса и закона о регистрации семьи, запрещающие использование супругами разных фамилий, являются неконституционными. Они потребуют от государства подтверждения того, что они могут вступать в брак, сохранив свои прежние фамилии, а также будут требовать от государства возмещения ущерба.
Подобные иски были поданы одной и той же командой юристов дважды, и Верховный суд в обоих случаях признал эти положения конституционными.
Истцами в новых исках, которые будут поданы в окружной суд Токио и окружной суд Саппоро, являются супружеская пара в возрасте 60-69 лет и пять пар в возрасте от 30 до 69 лет в самой северной префектуре Хоккайдо, в Токио и в префектуре Нагано, которые не вступили в брак из-за запрета на разные фамилии.
Они будут утверждать, что положения закона, не позволяющие супружеским парам использовать разные фамилии, нарушают конституционное право на свободное принятие решений о браке.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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