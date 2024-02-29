Средняя цена квартир в Японии в 2023 году достигает рекордного уровня седьмой год подряд
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Токио, 28 февраля (Jiji Press). Средняя цена единицы жилья в новых кондоминиумах, выставленных на продажу в Японии в 2023 году, составила 59,11 млн йен, что на 15,4% больше, чем в предыдущем году, и достигло рекордного уровня седьмой год подряд, сообщила компания Real Estate Economic Institute Co.
Средняя цена по стране выросла из-за роста цен на строительные материалы и рабочую силу, а также постройки ряда ультра-роскошных объектов недвижимости в центре Токио. Исследовательская фирма прогнозирует, что цены на кондоминиумы будут продолжать расти в условиях роста затрат.
В столичном регионе Токио, который включает Токио и соседние префектуры Канагава, Сайтама и Тиба, средняя цена составила 81,01 миллиона йен, что примерно на 30 процентов выше уровня предыдущего года.
В 23 районах Токио средняя цена выросла примерно на 40 процентов до 114,83 миллиона йен, впервые превысив 100 миллионов йен.
В западном регионе Кинки, который охватывает префектуры Осака, Киото, Хёго, Нара, Сига и Вакаяма, средняя цена выросла на 0,7 процента до 46,66 миллиона йен.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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