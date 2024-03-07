Усадьба Сибусавы Эйити вернулась в Токио
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Токио, 5 марта (Jiji Press). Корпорация Shimizu представила прессе интерьер бывшей резиденции Сибусавы Эйити, известного как «отец японского капитализма», после того, как она была перенесена обратно в Токио из префектуры Аомори на северо-востоке Японии.
Это единственная сохранившаяся резиденция Сибусавы. Часть здания была спроектирована и построена Симидзу Кисукэ, вторым главой компании, 146 лет назад. В январе этого года она была признана материальной культурной ценностью токийского района Кото.
Резиденция была первоначально построена в токийском районе Фукагава в 1878 году и принадлежала семье Сибусава на протяжении четырёх поколений. Она была национализирована после Второй мировой войны и перенесена в Аомори в 1991 году. В 2019 году её приобрёл генеральный подрядчик.
Резиденция, в которой сочетаются как японские, так и западные элементы, теперь расположена на территории комплекса инноваций и развития человеческих ресурсов Симидзу, который открылся прошлой осенью. Она будет открыта для связанных с ним людей с апреля, и компания также готовится открыть её для публики.
«Это будет место, где можно будет передавать гены нашей компании», – заявил на пресс-конференции президент Shimizu Иноуэ Кадзуюки.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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