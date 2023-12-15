Новые банкноты будут выпущены 3 июля 2024 года; Министерство финансов и Банк Японии: первое обновление банкнот за 20 лет

Новости

Министерство финансов и Банк Японии 12 декабря объявили, что новые банкноты будут выпущены в обращение 3 июля 2024 года. Это первое обновление банкнот за 20 лет с 2004 года.

На новой купюре номиналом 10 000 йен изображен Сибусава Эйити, известный как «отец японского капитализма». Фукудзава Юкити, чей портрет украсил купюру в 10 000 йен в 1984 году, остался и на банкнотах 2004 года, так что лицо на этой банкноте изменится впервые за 40 лет. На банкноте в 5000 йен вместо Хигути Итиё будет использован портрет Цуда Умэко, а на банкноте в 1000 йен Ногути Хидэё уступит место Китасато Сибасабуро.

На оборотной стороне 10 000 йен изображено здание станции Токио, на 5000 йен – цветы глицинии, а на банкноте в 1000 йен – знаменитая «Большая волна в Канагаве» Хокусая, произведение, оказавшее влияние на зарубежных художников.

На купюрах впервые в мире будет использована технология голограмм, которая позволяет видеть портреты трёхмерными при рассмотрении под разными углами. В рамках усилий по созданию безбарьерной среды купюры имеют отметки для тактильного определения номинала, и сами цифры на лицевой стороне крупнее, чем на купюрах, которые используются сейчас.

С момента выхода новых купюр их можно будет получить в кассах финансовых учреждений и банкоматах (АТМ). Банкноты, имеющие хождение сейчас, можно будет продолжать использовать.



Новые банкноты (Jiji Press)

Фотография к заголовку: Reuters

Статьи по теме