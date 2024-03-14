Глава МАГАТЭ удовлетворён процессом сброса воды на Фукусиме

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Фукусима, 13 марта (Jiji Press). Международное агентство по атомной энергии удовлетворено процессом сброса тритийсодержащей очищенной воды из поврежденной атомной электростанции «Фукусима-1» в море, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Результаты сброса воды на данный момент «соответствуют нашим ожиданиям» и «действительно меня удовлетворяют», заявил Гросси журналистам во время своего визита на станцию Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. на северо-востоке Японии.

Ранее в тот же день Гросси осмотрел защитное оборудование, связанное со сбросом воды, одновременно получая объяснения от президента TEPCO Кобаякавы Томоаки.

Глава МАГАТЭ сообщил, что ведутся конструктивные переговоры с Китаем, который ввёл запрет на японскую рыбную продукцию после начала сброса воды в августе прошлого года. Он выразил уверенность, что МАГАТЭ сможет успокоить Китай посредством переговоров.

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