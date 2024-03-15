Япония и МАГАТЭ подтверждают сотрудничество в сбросе воды с АЭС «Фукусима-1»
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Токио, 14 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси договорились, что обе стороны будут продолжать сотрудничать в обеспечении безопасности сброса в море очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» на северо-востоке Японии.
На встрече в канцелярии премьер-министра в Токио Кисида и Гросси также договорились укреплять сотрудничество в области ядерного нераспространения и мирного использования ядерной энергии.
Кисида сообщил Гросси, что Япония стремится повысить понимание и поддержку международного сообщества в связи с выбросом тритийсодержащей воды из поврежденной электростанции Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.
Сброс очищенной воды, начавшийся в августе прошлого года, осуществляется безопасно и в соответствии с планом, в полном соответствии с международными стандартами, сказал Гросси.
Позже глава МАГАТЭ провёл переговоры с министром иностранных дел Японии Камикавой Ёко. На совместной пресс-конференции Камикава объявила о плане выделить около 18,5 миллионов евро на инициативу МАГАТЭ по использованию ядерных технологий.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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