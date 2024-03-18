На АЭС «Фукусима-1» завершён сброс воды, запланированный на первый год
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Токио, 17 марта (Jiji Press). Компания Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. заявила, что её атомная электростанция «Фукусима-1» завершила четвёртый и последний цикл сброса очищенной воды в океан за первый год.
Пострадавшая от цунами атомная станция сбросила в океан в первый год, как и планировалось, около 31 200 тонн очищенной воды, содержащей небольшое количество радиоактивного трития.
Сброс очищенной воды начался в августе 2023 года. Каждый раз около 7800 тонн очищенной воды разбавлялось большим количеством морской воды и четыре раза сбрасывалось в море из подводного туннеля в течение двухнедельного периода.
Уровни трития в морской воде и рыбной продукции, измеренные TEPCO и правительством Японии, были ниже национальных стандартов.
В четвёртом раунде, начавшемся 28 февраля, сброс был приостановлен более чем на 15 часов для подтверждения безопасности 15 марта, когда в префектуре Фукусима произошло сильное землетрясение.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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