TEPCO планирует переместить ядерное топливо на реактор в Центральной Японии в апреле
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Токио, 28 марта (Jiji Press). Компания Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. представила план по перемещению ядерного топлива в реактор № 7 на простаивающей атомной электростанции «Касивадзаки-Карива» в центральной Японии с 15 апреля.
TEPCO добивается одобрения плана от Управления по ядерному регулированию. До сих пор неясно, можно ли перезапустить реактор мощностью 1,35 миллиона киловатт, поскольку такой шаг требует согласия местных органов власти.
TEPCO планирует перевезти 872 топливные сборки, которые сейчас хранятся в бассейне на территории завода, в здание реактора № 1, если оно получит одобрение регулирующего органа.
По сообщению TEPCO, директор станции «Касивадзаки-Карива» Инагаки Такэюки заявил на пресс-конференции: «Перемещение топлива само по себе является одним из шагов, подтверждающих надёжность объекта».
Этот шаг «не противоречит тому факту, что для перезапуска требуется согласие местных жителей», сказал он.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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