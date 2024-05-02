Более 2700 жителей покинули шесть муниципалитетов, пострадавших от землетрясения в Ното
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Канадзава, префектура Исикава, 1 мая (Jiji Press). В общей сложности 2750 жителей покинули шесть муниципалитетов префектуры Исикава в центральной Японии за три месяца после землетрясения на полуострове Ното, которое случилось в первый день Нового года.
Из общего числа из города Нанао мигрировали 848 человек, из города Вадзима – 770, из города Судзу – 378, из города Ното – 295, из города Сика – 272, и из города Анамидзу – 187.
Чистый отток жителей из шести муниципалитетов, или превышение оттока над притоком, составил 2209 человек, что примерно в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Согласно демографическим данным, опубликованным правительством префектуры Исикава 1 мая, только в марте шесть муниципалитетов покинули 1350 жителей.
Чистая убыль населения шести муниципалитетов, включая превышение смертности над рождаемостью, составила 3221 человек, то есть они потеряли около 2,7% их населения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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