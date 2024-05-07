Столовые «Кодомо сёкудо» помогают детям в пострадавших от землетрясения районах Ното

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Судзу, префектура Исикава, 6 мая (Jiji Press). Кафетерии «Кодомо сёкудо» («Детские столовые»), предлагающие питание нуждающимся детям бесплатно или по низким ценам, продолжают работу в районах, пострадавших от мощного землетрясения, которое произошло 1 января на полуострове Ното в префектуре Исикава.

Однако некоторые операторы таких столовых в районе Окуното на полуострове, который особенно сильно пострадал от землетрясения магнитудой 7,6, сталкиваются с трудностями при предоставлении своих услуг из-за ущерба от землетрясения, и нуждаются в помощи из других частей префектуры и других регионов страны.

В городе Судзу на полуострове Исикава шесть организаций из префектуры и из-за её пределов 31 марта совместно провели мероприятие «Кодомо сёкудо», в меню которого входили любимые детьми блюда, такие как бананы в шоколаде, сладкая вата и риса с жареной свининой с имбирем.

В этот день столовую посетили дети и другие люди из примерно 50 семей. Они смогли полакомиться горячими блюдами и сладостями с праздничным настроением.

Среди них была 34-летняя Хасэ Мэгуми и четверо её детей в возрасте от 3 до 8 лет из города Ното, примыкающего к Судзу.

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