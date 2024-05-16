17 мая начнётся новый этап сброса очищенной воды с АЭС «Фукусима-1»
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Токио, 15 мая (Jiji Press). На АЭС «Фукусима-1» 17 мая начнётся второй этап сброса тритийсодержащей очищенной воды, запланированный на 2024 финансовый год, сообщил оператор станции, компания Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.
В ходе второго этапа, который продлится до 4 июня, около 7800 тонн очищенной воды будут сброшены примерно в километре от побережья префектуры Фукусима через подводный туннель после разбавления морской водой.
TEPCO планирует спустить около 54 600 тонн очищенной воды за семь этапов в течение финансового года, который начался в апреле.
Уровни трития в морской воде и рыбной продукции, измеренные компанией и правительством, были намного ниже государственных стандартов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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