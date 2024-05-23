Япония выразила протест против заявления посла Китая по поводу Тайваня

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Токио, 22 мая (Jiji Press). Япония выразила решительный протест против высказываний китайского посла в стране по поводу возможного вмешательства Токио в ситуацию на Тайване, заявил генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса.

Замечание посла У Цзянхао о том, что японский народ будет втянут в пожар, если Япония вмешается в любую попытку разделить Китай, было крайне неуместным, заявил Хаяси на пресс-конференции.

«Мы ожидаем мирного решения тайваньской проблемы посредством диалога», –сказал Хаяси, добавив, что Япония будет использовать любую возможность, чтобы настоятельно призвать китайскую сторону решить ситуацию таким образом.

У Цзянхао сделал это замечание 20 мая, заявив, что присутствие японских законодателей на церемонии инаугурации нового лидера Тайваня Лая Циндэ послужило крайне неверным политическим сигналом.

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