Япония выразила протест против заявления посла Китая по поводу Тайваня
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Токио, 22 мая (Jiji Press). Япония выразила решительный протест против высказываний китайского посла в стране по поводу возможного вмешательства Токио в ситуацию на Тайване, заявил генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса.
Замечание посла У Цзянхао о том, что японский народ будет втянут в пожар, если Япония вмешается в любую попытку разделить Китай, было крайне неуместным, заявил Хаяси на пресс-конференции.
«Мы ожидаем мирного решения тайваньской проблемы посредством диалога», –сказал Хаяси, добавив, что Япония будет использовать любую возможность, чтобы настоятельно призвать китайскую сторону решить ситуацию таким образом.
У Цзянхао сделал это замечание 20 мая, заявив, что присутствие японских законодателей на церемонии инаугурации нового лидера Тайваня Лая Циндэ послужило крайне неверным политическим сигналом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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