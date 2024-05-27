Премьер-министр Японии Кисида Фумио прибыл в Сеул на саммит между Японией, Китаем и Южной Кореей
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Сеул, 26 мая (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио прибыл в Сеул днём 26 мая, чтобы встретиться с лидерами Китая и Южной Кореи в рамках трёхстороннего саммита, призванного способствовать развитию сотрудничества между тремя странами, ориентированного на будущее.
«Очень важно, что лидеры трёх стран, которые несут огромную ответственность за региональный мир и процветание, собираются для обсуждения региональных и международных проблем», – заявил Кисида журналистам перед вылетом в токийском аэропорту Ханэда.
Кисида сказал, что он хочет провести откровенные дискуссии с премьер-министром Китая Ли Цяном и президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем, чтобы активизировать отношения между Японией, Китаем и Южной Кореей.
Трёхсторонний саммит запланирован на 27 мая, это будет первая такая встреча за более чем четыре года.
Ожидается, что три лидера обсудят пути ускорения переговоров о свободной торговле, решения общих проблем, таких как борьба с инфекционными заболеваниями, и укрепления сотрудничества с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Ожидается, что ядерная и ракетная программы Северной Кореи также будут занимать важное место в повестке дня.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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