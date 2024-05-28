Лидеры Японии, Китая и Южной Кореи договорились о связях, ориентированных на будущее
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Сеул, 27 мая (Jiji Press). Лидеры Японии, Китая и Южной Кореи приняли совместную декларацию, в которой пообещали ориентированное на будущее сотрудничество между тремя странами в экономической сфере, обмене кадрами и других областях.
Совместная декларация была принята на встрече, состоявшейся 27 мая в президентском офисе Голубого дома в Сеуле между премьер-министром Японии Кисидой Фумио, премьер-министром Китая Ли Цяном и президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем.
Предыдущий саммит этих трёх стран Восточной Азии состоялся в декабре 2019 года.
На встрече 27 мая, которая стала девятой встречей в этом формате, лидеры договорились проводить переговоры на регулярной основе.
Подтвердив свою приверженность поддержанию международного порядка, основанного на верховенстве права и международном праве, лидеры в своей совместной декларации пообещали, что их страны будут работать вместе в шести областях, включая изменение климата, а также науку и технологии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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