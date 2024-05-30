Правящие партии Японии и Китая договорились возобновить диалог

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Токио, 29 мая (Jiji Press). Руководители правящей Либерально-демократической партии Японии и Коммунистической партии Китая договорились возобновить между правящими партиями двух стран диалог, который последний раз проводился в 2018 году.

Возобновление было предложено министром международного отдела ЦК КПК Лю Цзяньчао, и генеральный секретарь ЛДП Мотэги Тосимицу принял предложение.

Во время встречи в токийском отеле Мотэги подчеркнул необходимость продолжения переговоров по различным нерешённым вопросам между двумя странами и достижения существенного прогресса по этим вопросам. «Я прошу вашей поддержки, чтобы обмены между сторонами сыграли важную роль», – сказал он.

Лю ответил, что КПК придает большое значение отношениям с ЛДП, добавив, что она стремится к дальнейшему развитию отношений с ЛДП и углублению обменов между двумя сторонами.

Ранее в тот же день Лю также провел переговоры с Ямагути Нацуо, лидером Комэйто, младшего партнёра ЛДП по коалиции. Вечером состоялась встреча за ужином, организованная ЛДП и Комэйто.

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