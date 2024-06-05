TEPCO завершила второй этап сброса очищенной воды в 2024 финансовом году

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Токио, 4 июня (Jiji Press)/ Компания Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. сообщила, что завершила согласно плану второй этап 2024 года сброса очищенной воды с повреждённой атомной электростанции «Фукусима-1» в океан.

TEPCO начнёт третий этап в этом месяце, планируя сбросить в общей сложности около 54 600 тонн очищенной воды, содержащей небольшое количество радиоактивного трития, за семь этапов в течение года до марта 2025 года.

На втором этапе, начавшемся 17 мая, около 7800 тонн были сброшены из точки примерно в 1 километре от станции через подводный туннель после разбавления морской водой.

С тех пор, как в августе прошлого года начался сброс воды, уровни трития в морской воде и рыбной продукции, контролируемые TEPCO и правительством Японии, были значительно ниже установленных правительством стандартов.

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