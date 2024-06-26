Япония и Южная Корея разделяют обеспокоенность по поводу слабости национальных валют

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Сеул, 25 июня (Jiji Press). Министр финансов Японии Судзуки Сюнъити и его южнокорейский коллега Чхве Сан Мок поделились «серьёзной обеспокоенностью» по поводу недавнего резкого обесценивания валют своих стран.

Министры договорились «продолжать принимать соответствующие меры против чрезмерной волатильности и беспорядочных движений обменных курсов», говорится в совместном заявлении после встречи в Сеуле.

«Очень важно, что мы смогли поделиться нашими опасениями», – заявил Судзуки журналистам после встречи.

Министры приветствовали прогресс, достигнутый в инициативе, предложенной «Большой семёркой» стран с развитой экономикой, по укреплению цепочек поставок экологически чистых энергетических продуктов. Они высоко оценили финансовый вклад двух стран в эту инициативу ранее в этом году.

Судзуки и Чой также обсудили военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей. Они согласились содействовать обмену информацией между японскими и южнокорейскими таможенными органами, чтобы лучше обеспечить соблюдение санкций в отношении России и Северной Кореи.

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