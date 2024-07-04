В регионах, связанных с лицами на новых банкнотах, радуются выходу купюр в обращение

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Токио, 3 июля (Jiji Press). Жители регионов, связанных с историческими личностями, изображёнными на новых японских банкнотах, выразили воодушевление, получив в руки новые купюры в тот же день, когда они поступили в обращение.

Впервые за 20 лет был изменён дизайн купюр достоинством 10 000, 5000 и 1000 йен: новая купюра в 10 000 йен украшает портрет Сибусавы Эйити, известного как отец японского капитализма.

В городе Сайтама к северу от Токио, который находится недалеко от родного города Сибусавы Фукая, отделение Saitama Resona Bank начало оказывать услуги по обмену наличных денег с использованием новых купюр в 10 утра.

«Я рад, что смог стать свидетелем исторического момента, – сказал студент второго курса колледжа, который стоял в очереди с 7:30 утра, чтобы первым воспользоваться банкоматом и получить новые купюры. – Я пользуюсь и электронными платежами, но хотел бы использовать (новые купюры) для торговых автоматов, когда они войдут в широкое обращение».

«Лицо на портрете как будто следует за мной, когда я перемещаю купюру», – сказал он о 3D-голограмме, напечатанной на купюре для предотвращения подделок.

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