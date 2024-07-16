В префектуре Фукусима впервые после сброса воды с атомной электростанции открылся пляж
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Минамисома, префектура Фукусима, 13 июля (Jiji Press). В префектуре Фукусима на северо-востоке Японии впервые с тех пор, как в августе прошлого года страна начала сбрасывать в океан очищенную воду с пострадавшей от аварии на АЭС «Фукусима-1», открылся пляж.
На церемонии открытия пляжа Китаидзуми в городе Минамисома священник синтоистского храма молился о безопасности, а местные дети исполнили танец, прежде чем было объявлено об открытии пляжа.
В прошлом месяце правительство префектуры Фукусима заявило, что не смогло обнаружить тритий – радиоактивное вещество, содержащееся в очищенной воде, – в морской воде на восьми пляжах префектуры, которые должны открыться в этом году.
«Я разрешу своим детям играть в море, потому что сообщили, что это безопасно», – сказала 40-летняя женщина из города Тамура префектуры Фукусима, посетившая пляж со своей семьёй, в ответ на обеспокоенность по поводу сброса воды.
«Здесь хорошие волны, – сказал 44-летний Обама Макото, житель города Фукусима, который в прошлом году также посетил пляж с детьми. – Я хочу приехать снова».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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