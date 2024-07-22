МАГАТЭ вновь подтвердило безопасность очищенной воды на АЭС «Фукусима-1»

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Токио, 19 июля (Jiji Press). Международное агентство по атомной энергии вновь подтвердило безопасность сброса Японией в море очищенной воды, содержащей тритий, с вышедшей из строя атомной электростанции «Фукусима-1».

В опубликованном 18 июля отчёте ядерная служба ООН заявила, что её целевая группа «подтвердила, что оборудование и объекты установлены и эксплуатируются в соответствии с... соответствующими международными стандартами безопасности».

Это уже второй отчёт по данному вопросу с тех пор, как Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. начала операции по сбросу воды на своей электростанции на северо-востоке Японии в августе прошлого года.

В отчёте представлены выводы миссии целевой группы по обзору в Японии в апреле этого года. В состав миссии вошли представители МАГАТЭ и Китая, который выступает против сброса воды.

Миссия осмотрела соответствующие объекты на АЭС и провела переговоры с TEPCO и правительством Японии.

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