МАГАТЭ вновь подтвердило безопасность очищенной воды на АЭС «Фукусима-1»
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Токио, 19 июля (Jiji Press). Международное агентство по атомной энергии вновь подтвердило безопасность сброса Японией в море очищенной воды, содержащей тритий, с вышедшей из строя атомной электростанции «Фукусима-1».
В опубликованном 18 июля отчёте ядерная служба ООН заявила, что её целевая группа «подтвердила, что оборудование и объекты установлены и эксплуатируются в соответствии с... соответствующими международными стандартами безопасности».
Это уже второй отчёт по данному вопросу с тех пор, как Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. начала операции по сбросу воды на своей электростанции на северо-востоке Японии в августе прошлого года.
В отчёте представлены выводы миссии целевой группы по обзору в Японии в апреле этого года. В состав миссии вошли представители МАГАТЭ и Китая, который выступает против сброса воды.
Миссия осмотрела соответствующие объекты на АЭС и провела переговоры с TEPCO и правительством Японии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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