Япония, США и Южная Корея подтвердили единство позиции в отношении Северной Кореи

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Токио, 28 июля (Jiji Press). Главы оборонных ведомств Японии, США и Южной Кореи подтвердили единство трёх стран в ответ на шаги Северной Кореи по углублению связей с Россией, которая продолжает вторжение в Украину, а также на растущую морскую экспансию Китая.

На встрече в Токио министр обороны Японии Кихара Минору, министр обороны США Ллойд Остин и министр национальной обороны Южной Кореи Син Вон Сик подписали меморандум о взаимопонимании по институционализации мероприятий, связанных с трёхсторонним сотрудничеством в сфере безопасности, таких как регулярные встречи министров обороны и совместные учения.

Это была первая встреча глав оборонных ведомств трёх стран в Японии. Кихара, Остин и Син встречались в Сингапуре в прошлом месяце.

В начале встречи Кихара заявил, что благодаря этой исторической встрече сотрудничество трёх стран выйдет на новый этап как по названию, так и по сути.

Меморандум призывает три страны поочерёдно проводить ежегодные встречи на высоком уровне, в том числе на уровне министров обороны. Токио, Вашингтон и Сеул также укрепят оборонное сотрудничество, в том числе путём обмена информацией о северокорейских ракетах в режиме реального времени, и будут содействовать проведению совместных учений.

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