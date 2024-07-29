Япония, США и Южная Корея подтвердили единство позиции в отношении Северной Кореи
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Токио, 28 июля (Jiji Press). Главы оборонных ведомств Японии, США и Южной Кореи подтвердили единство трёх стран в ответ на шаги Северной Кореи по углублению связей с Россией, которая продолжает вторжение в Украину, а также на растущую морскую экспансию Китая.
На встрече в Токио министр обороны Японии Кихара Минору, министр обороны США Ллойд Остин и министр национальной обороны Южной Кореи Син Вон Сик подписали меморандум о взаимопонимании по институционализации мероприятий, связанных с трёхсторонним сотрудничеством в сфере безопасности, таких как регулярные встречи министров обороны и совместные учения.
Это была первая встреча глав оборонных ведомств трёх стран в Японии. Кихара, Остин и Син встречались в Сингапуре в прошлом месяце.
В начале встречи Кихара заявил, что благодаря этой исторической встрече сотрудничество трёх стран выйдет на новый этап как по названию, так и по сути.
Меморандум призывает три страны поочерёдно проводить ежегодные встречи на высоком уровне, в том числе на уровне министров обороны. Токио, Вашингтон и Сеул также укрепят оборонное сотрудничество, в том числе путём обмена информацией о северокорейских ракетах в режиме реального времени, и будут содействовать проведению совместных учений.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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