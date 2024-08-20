TEPCO 22 августа начнёт удаление остатков ядерного топлива на АЭС «Фукусима-1»

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Токио, 19 августа (Jiji Press). Компания Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. сообщила, что с 22 августа начнёт экспериментальные работы по извлечению остатков ядерного топлива из реактора № 2 своей аварийной АЭС «Фукусима № 1».

Это будет первый случай извлечения отходов из контейнера-реактора.

TEPCO будет использовать телескопическое устройство, похожее на удочку, извлекающее до 3 граммов отходов из контейнера реактора № 2. Ожидается, что работы будут завершены примерно через две недели.

Устройство было доставлено в здание реактора 19 июля. Управление по ядерному регулированию провело его предэксплуатационную проверку.

По оценкам, расплавление в 2011 году привело к образованию в общей сложности около 880 тонн мусора в реакторах № 1-3 на АЭС. Экспериментальное удаление изначально планировалось на 2021 год, но трижды окладывалось из-за того, что у TEPCO возникли трудности с подготовкой устройства.

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