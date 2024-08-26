Прошёл год с момента начала сброса воды на атомной электростанции «Фукусима-1»

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Токио, 24 августа (Jiji Press). Миновал год с момента начала сброса в море очищенной воды, содержащей тритий, с атомной электростанции «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., и стране ещё предстоит долгий путь к завершению проекта по сбросу.

С этой станции, разрушенной мощным землетрясением и цунами в марте 2011 года, было сброшено в общей сложности около 60 000 тонн очищенной воды, и до сих пор не было зарегистрировано никаких проблем с уровнем трития в близлежащих водах.

Поскольку на этой электростанции в префектуре Фукусима всё ещё хранится около 1,31 миллиона тонн очищенной воды, ожидается, что процесс сброса воды займёт около 30 лет.

Перед сбросом очищенная вода или сточные воды, из которых удалены радиоактивные вещества, кроме трития, разбавляются морской водой, чтобы концентрация трития была ниже безопасного предела в 1500 беккерелей на литр. В настоящее время со станции сбрасывают восьмую партию очищенной воды.

В ответ на начало сброса воды Японией 24 августа 2023 года Китай ввёл полный запрет на импорт японской рыбной продукции.

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