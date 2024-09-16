Япония и Россия провели переговоры на уровне глав департаментов
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Токио, 14 сентября (Jiji Press) -- Китагава Кацуро, генеральный директор Департамента по европейским делам Министерства иностранных дел Японии, провел в пятницу в Москве переговоры с Людмилой Воробьевой, директором Третьего департамента Азии Министерства иностранных дел России.
Китагава стал вторым главой департамента, посетившим Россию с начала российско-украинской войны в 2022 году. Его предшественник, Накагоме Масаси, посетил Россию в июне этого года.
По данным японского посольства в России, Китагава вновь потребовал от России немедленно прекратить вторжение в Украину.
Что касается Северных территорий Японии, или четырех островов, в настоящее время контролируемых Россией, японский чиновник призвал к скорейшему возобновлению посещений могил бывшими японскими жителями островов и операций японских рыболовецких судов в водах вокруг островов.
Между тем, по данным российского министерства, Воробьева заявила, что отношения между двумя странами ухудшились до беспрецедентного уровня из-за недальновидной враждебной политики уходящего премьер-министра Кисиды Фумио в отношении России.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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