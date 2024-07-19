Румынская дипломатическая представительница совершила неожиданный визит на Северные территории
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Токио, 18 июля (Jiji Press). Румынская дипломатическая представительница посетила два из четырёх островов в северо-западной части Тихого океана, находящихся в центре многолетнего территориального спора между Японией и Россией, сообщило государственное российское информационное агентство.
Согласно этому сообщению, полномочный министр посольства Румынии в России Лилиана Бурда неофициально посетила острова Кунасири и Сикотан у берегов Хоккайдо, самой северной префектуры Японии, в туристических целях.
Сообщается, что Бурда получила все необходимые документы в соответствии с российским законодательством, включая разрешение на въезд в приграничную зону.
Крайне необычно, что дипломат страны-члена Европейского Союза посетиоа любой из четырёх оккупированных Россией островов, которые в Японии называют Северными территориями.
Какова бы ни была цель, поступок Бурды способствует оправданию юрисдикции Москвы над спорными островами, утверждают осведомленные источники.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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