Работы по удалению остатков ядерного топлива на АЭС «Фукусима-1» вновь приостановлены
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Токио, 17 сентября (Jiji Press). Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. приостановила пробные работы по удалению остатков ядерного топлива из реактора № 2 на своей пострадавшей от расплавления АЭС «Фукусима-1» на северо-востоке Японии из-за сбоя в работе оборудования.
Приостановка произошла после того, как камеры, прикреплённые к устройству, предназначенному для сбора топливного мусора, перестали работать, сообщили представители TEPCO. Компания расследует причину этой проблемы, и неизвестно, когда можно будет возобновить пробные работы по удалению.
Компания TEPCO начала пробные работы по демонтажу 10 сентября. Ранее она планировала начать пробные работы в августе, но отложила их после того, как была обнаружена ошибка в порядке расположения труб в устройстве.
По словам официальных лиц, 17 сентября компания начала рабочий день около 6 утра, но не смогла увидеть изображения с двух из четырёх камер, подключенных к устройству, хотя они были включены.
Компания приняла меры по устранению неполадки, но безуспешно, и остановила пробные работы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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