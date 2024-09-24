Япония призывает Китай обеспечить безопасность японских граждан
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Пекин, 23 сентября (Jiji Press). Высокопоставленный японский чиновник призвал Китай обеспечить безопасность японских граждан в стране после смертельного ножевого ранения японского школьника в Шэньчжэне, провинция Гуандун, на юге Китая, на прошлой неделе.
На встрече с заместителем министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдуном в Пекине государственный министр иностранных дел Японии Цугэ Ёсифуми также призвал китайскую сторону как можно скорее разобраться в сути инцидента, включая мотивы подозреваемого.
Чтобы не допустить повторения подобных случаев, Цугэ призвал принять решительные меры против необоснованных и злонамеренных антияпонских публикаций в китайских социальных сетях.
Он также подчеркнул необходимость сотрудничества Японии и Китая для обеспечения безопасности в японских школах в Китае, например, путем обмена информацией и разработки мер, которые следует принимать, когда дети едут в школу и возвращаются домой.
Сунь вновь выразил чувство сожаления и глубокой скорби в связи с последним инцидентом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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