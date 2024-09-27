Лидеры G-7 пообещали долгосрочную поддержку восстановления Украины
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Париж, 25 сентября (Jiji Press). Лидеры стран «Большой семёрки» крупнейших демократий выступили с совместным заявлением, в котором выразили свою решимость поддержать долгосрочное восстановление и реконструкцию Украины и помочь ей обеспечить краткосрочное финансирование.
«Агрессивная война России нанесла колоссальный ущерб украинским городам и инфраструктуре», – говорится в заявлении лидеров G-7.
«Суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, нанесенный ею Украине», – заявили они.
На саммите в Италии в июне лидеры стран «Большой семёрки» договорились о выделении Украине дополнительного финансирования в размере 50 миллиардов долларов из замороженных российских активов.
В последнем заявлении они сказали, что продолжат работу по реализации финансирования к концу этого года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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