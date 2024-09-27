На северо-востоке Японии открылось временное хранилище отработанного ядерного топлива
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Муцу, префектура Аомори, 26 сентября (Jiji Press). Во временное хранилище в городе Муцу в префектуре Аомори на северо-востоке Японии поступила первая партия отработанного ядерного топлива, что положило начало процессу хранения отработанного топлива в течение 50 лет до его переработки.
Это первое в стране хранилище отработанного топлива за пределами территории атомных электростанций.
Контейнер, содержащий 69 сборок топлива, используемого на реакторе № 4 АЭС «Касивадзаки-Карива» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. в центральной префектуре Ниигата, прибыл в порт Муцу утром 26 сентября и был погружен на прицеп.
По данным TEPCO и оператора хранилища Recyclable-Fuel Storage Co. (RFS), доставка в хранилище была завершена в 16:25.
Мэр Муцу Ямамото Томоя сообщил журналистам, что обеспечено отсутствие воздействия хранилища на окружающую среду.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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