Новый министр промышленности Муто проинспектировал атомную электростанцию «Фукусима-1»

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Фукусима, 5 октября (Jiji Press). Новый министр промышленности Японии Муто Ёдзи впервые с момента вступления в должность в начале этого месяца осмотрел пострадавшую от аварии атомную электростанцию ​​«Фукусима-1» на северо-востоке Японии.

На встрече с должностными лицами Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., которой принадлежит АЭС в префектуре Фукусима, Муто попросил компанию последовательно проводить экспериментальное удаление остатков ядерного топлива из реактора № 2 станции, чтобы не вызывать беспокойства у местных жителей и людей в других районах Японии и за пределами страны в связи с завершением работ по демонтажу электростанции, выведенной из строя землетрясением и цунами в марте 2011 года.

Пробные работы были приостановлены из-за неисправности камеры, установленной на устройстве для удаления мусора.

Президент TEPCO Кобаякава Томоаки сообщил министру, что компания полна решимости добиваться устойчивого прогресса в выполнении своих обязательств перед Фукусимой.

«Мы хотим решительно поддержать реконструкцию, осознавая, что мы переживаем решающий момент», – заявил Муто на пресс-конференции после встречи.

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