Япония и США договорились о сотрудничестве по проблемам Китая, Северной Кореи и России
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Токио, 9 октября (Jiji Press). Главы оборонных ведомств Японии и США договорились теснее сотрудничать друг с другом и региональными партнёрами, чтобы противостоять растущей активности Китая, Северной Кореи и России вокруг Японии.
В своих первых телефонных переговорах во вторник министр обороны Японии Накатани Гэн и министр обороны США Ллойд Остин также подтвердили, что они укрепят потенциал сдерживания и реагирования японско-американского альянса.
Остин сообщил Накатани, что Соединённые Штаты приложат усилия для налаживания бесперебойного сотрудничества в целях улучшения командования и управления между Силами самообороны и американскими военными.
Учитывая, что у обоих есть опыт игры в регби, Накатани сказал: «Давайте работать вместе, как в схватке».
По словам Накатани, они не обсуждали предложения премьер-министра Исибы Сигэру о пересмотре соглашения о статусе сил Японии и США и создании азиатской версии НАТО.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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