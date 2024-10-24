ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2024: Повышение зарплат и поддержка малого бизнеса как путь к экономическому росту Японии

Новости

ТОКИО, 22 октября (Jiji Press) -- В условиях ослабления йены и последующего роста цен на продовольствие и энергоносители в Японии набирает обороты тенденция к повышению заработной платы. Японская экономика стоит на пороге важных перемен: сумеет ли она запустить положительный экономический цикл, в котором рост зарплат, опережающий инфляцию, приведёт к увеличению потребительских расходов и, как следствие, к росту корпоративных доходов и инвестиций.

В преддверии парламентских выборов 27 октября как правящие, так и оппозиционные партии продвигают политику существенного повышения минимальной оплаты труда и поддержки малого и среднего бизнеса путём создания механизмов для справедливого ценообразования в межкорпоративных сделках.

◇ Преодоление неравенства - приоритетная задача

Согласно данным Федерации профсоюзов Японии, в ходе весенних трудовых переговоров 2024 года средний рост заработной платы достиг рекордного за последние 33 года уровня в 5,10%. Однако реальная заработная плата, скорректированная с учётом инфляции, остаётся нестабильной.

В этой связи все политические партии призывают к дальнейшему повышению оплаты труда, делая особый акцент на поддержке малого и среднего бизнеса. По итогам весенних переговоров 2024 года рост зарплат в малых и средних предприятиях с численностью профсоюзных работников менее 300 человек составил всего 4,45%, что существенно ниже среднего показателя. В базовой концепции весенних переговоров 2025 года, обнародованной Федерацией профсоюзов, сохранено общее требование повышения на «более 5%», но для малых предприятий установлена более высокая планка - «более 6%», что явно свидетельствует о стремлении сократить разрыв в оплате труда между крупными и малыми компаниями.

Повышение доходов работников малых и средних предприятий, где занято около 70% всей рабочей силы, является ключевым фактором для стимулирования потребительского спроса. Все партии в своих предвыборных программах, помимо мер по борьбе с инфляцией, обещают создать условия для более гибкого ценообразования, что позволит предприятиям выделять больше средств на заработную плату.

◇ Курс на повышение минимальной оплаты труда

Ключевым элементом предвыборных платформ всех политических партий стало повышение минимальной заработной платы. Премьер-министр Исиба Сигэру форсировал ранее намеченные Либерально-демократической партией планы, поставив цель достичь общенационального среднего уровня почасовой оплаты труда в 1500 йен уже в текущем десятилетии. Партия Комэйто обязуется достичь этого показателя в пятилетний срок, Конституционно-демократическая партия предлагает постепенное повышение, а Коммунистическая партия настаивает на введении единой для всей страны системы оплаты труда.

Для воплощения этих амбициозных планов потребуется ежегодное повышение минимальной заработной платы примерно на 7,3%. Такие темпы роста могут серьезно сказаться на финансовой устойчивости бизнеса, особенно в сегменте малых и средних предприятий. По мнению председателя Торгово-промышленной палаты Японии Кобаяси Кэна, существует реальная угроза того, что «предприятия, составляющие основу экономической инфраструктуры, будут вынуждены уйти с рынка, что приведет к разрушению региональной экономики».

Другой насущной проблемой на пути к повышению доходов населения остается пресловутый «потолок годового дохода», вынуждающий работников с частичной занятостью сознательно ограничивать рабочие часы, чтобы избежать падения чистого заработка. Несмотря на то, что все партии обещают устранить этот барьер, президент крупной сети супермаркетов Life Corporation Ивасаки Кодзи предостерегает, что простое повышение минимальной заработной платы без комплексной реформы системы лишь «усилит дефицит рабочей силы». Разработка механизма, который учитывал бы интересы всех участников трудовых отношений, представляется непростой задачей, и успех этих преобразований будет зависеть от их практической реализации.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме