Разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами в Японии: рейтинг префектур

Правительство опубликовало рейтинг префектур, показывающий разницу в заработной плате между мужчинами и женщинами. Наибольшее неравенство наблюдалось в префектуре Тотиги, где зарплата женщин составляет чуть больше 70% от оплаты труда мужчин. Токио оказался на четвёртом месте снизу.

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии представило материалы, включающие этот рейтинг, на заседании правительственной «Проектной группы по содействию участию женщин на рабочих местах». Данные о разрыве в заработной плате основаны на опросе, проведенном тем же министерством в 2023 году, и показывают долю заработной платы женщин в «плановой зарплате» работников, при условии, что заработная плата мужчин составляет 100%.

Согласно результатам, наибольшее неравенство (71,0%) наблюдалось в префектуре Тотиги было, а наименьшее – в префектуре Коти (80,4%), разница между ними составила почти 10 пунктов. Токио занимает четвёртое снизу место с показателем 73,0%, а общенациональный показатель составляет 74,8%. Средний показатель для развитых стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – 88,1% (2021 г.). Таким образом, в Японии всё ещё велик разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами.

Доля женщин среди персонала на руководящих должностях в западных странах составляет около 40%, тогда как в Японии этот показатель значительно ниже – 11,6%. Худшее место по префектурам заняла префектура Айти с показателем 6,4%. За ней идут Гифу, Миэ, Сидзуока, то есть административные единицы в регионе Токай, в частности вокруг Нагоя.

В министерстве констатируют, что «наблюдается умеренная корреляция между дисбалансом соотношения мужчин и женщин среди неженатых людей и гендерным разрывом в оплате труда в каждом регионе», и что разрыв в оплате труда может быть фактором, который приводит к оттоку молодых женщин из сельской местности.

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