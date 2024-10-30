В восточной части Японии впервые после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году запущен ядерный реактор

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Исиномаки/Онагава, префектура Мияги, 30 октября (Jiji Press). Компания Tohoku Electric Power Co. перезапустила реактор № 2 на своей атомной электростанции «Онагава» в префектуре Мияги, он стал первым реактором, возобновившим работу на востоке Японии после ядерного кризиса на Фукусиме в марте 2011 года.

Это также первый с тех пор перезапуск реактора с кипящей водой, реакторы такого типа вышли из строя на АЭС «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. в префектуре Фукусима, к югу от Мияги, в результате землетрясения магнитудой 9,0 и последующего цунами 11 марта 2011 года.

«Перезапуск атомной электростанции на востоке Японии чрезвычайно важен», –заявил в тот день на пресс-конференции министр промышленности Японии Муто Ёдзи.

Tohoku Electric и TEPCO полагаются на тепловую генерацию энергии с момента остановки своих ядерных реакторов после аварии на Фукусиме. В результате их тарифы на электроэнергию примерно на 20 % выше, чем у Kansai Electric Power Co. и Kyushu Electric Power Co., которые перезапустили в общей сложности 11 ядерных реакторов.

В 19:00 29 октября сотрудник центрального пункта управления АЭС «Онагава» отсчитал до трёх и повернул переключатель, чтобы изменить рабочее состояние реактора № 2 для достижения критичности, или самоподдерживающейся цепной ядерной реакции, а к 12:12 утра 30 октября 137 регулирующих стержней, подавляющих ядерное деление в реакторе, были извлечены один за другим.

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