Устройство для удаления ядерных отходов начало работать на АЭС «Фукусима-1»

Новости

Токио, 31 октября (Jiji Press). Во время пробных работ по удалению отходов из реактора на АЭС «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. устройство уловило небольшое количество обломков ядерного топлива, сообщила компания.

Ожидается, что сбор части мусора займёт около недели. Если попытка увенчается успехом, это будет первый случай, когда обломки ядерного топлива будут удалены из одного из трёх реакторов на станции, на которых случилось расплавление топлива после мощного землетрясения и цунами в марте 2011 года.

30 октября около 10 часов утра начались пробные работы. Инструмент, похожий на коготь, прикреплённый к наконечнику телескопического устройства для сбора отходов, был опущен к отходам на дне защитной оболочки реактора № 2 на АЭС «Фукусима-1» в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии.

Дистанционно управляемое устройство уловило небольшое количество отходов в 10:30 утра.

TEPCO планирует извлечь устройство для удаления отходов из защитной оболочки 31 октября или позднее и поместить отходы в транспортный контейнер.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме