В Японии начало работу первое временное хранилище отработанного ядерного топлива

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Муцу, префектура Аомори, 6 ноября (Jiji Press). Началась эксплуатация первого в Японии временного хранилища отработанного ядерного топлива в префектуре Аомори после того, как Управление по ядерному регулированию сертифицировало безопасность объекта.

Управление выдало сертификат после подтверждения того, что оператор, компания Recyclable-Fuel Storage Co., обеспечила надлежащее управление безопасностью на хранилище в городе Муцу в префектуре Аомори с момента прибытия в сентябре первого контейнера, содержащего 69 сборок отработанного топлива с 12 тоннами урана, с реактора № 4 АЭС «Касивадзаки-Карива» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. в префектуре Ниигата.

Планируется, что объект будет принимать отработанное топливо от TEPCO и Japan Atomic Power Co., инвесторов RFS, на срок до 50 лет. К марту 2027 года планируется принять в общей сложности восемь контейнеров.

После временного хранения отработанное топливо планируется перевезти на строящийся завод по переработке в деревне Роккасё префектуры Аомори.

Однако пока еще не было определено, когда именно будет завершено строительство завода, учитывая тот факт, что Japan Nuclear Fuel Ltd. неоднократно продлевала сроки строительства. Теперь она намерена завершить работу к марту 2027 года.

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