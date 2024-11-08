Компания TEPCO завершила пробное удаление ядерных отходов на АЭС «Фукусима-1»

Новости

Токио, 7 ноября (Jiji Press). Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. сообщила, что она завершила пробное удаление остатков ядерного топлива из одного из трёх пострадавших от расплавления реакторов на своей атомной электростанции «Фукусима-1» на северо-востоке Японии.

Дорожная карта, составленная правительством и TEPCO, показывает, что проект по выводу из эксплуатации всех реакторов на аварийной станции вступил в завершающую фазу, которую планируется завершить к 2051 году.

В ходе двухмесячного испытания с сентября 30 октября с днища защитной оболочки реактора № 2 был извлечен 5-миллиметровый фрагмент отходов топлива с помощью устройства в форме удочки с дистанционным управлением. Устройство было извлечено из защитной оболочки с фрагментом 2 ноября.

7 ноября TEPCO поместила крошечный обломок в специальный контейнер для транспортировки, подтвердив, что доза радиации была достаточно низкой для проведения операции. Работа началась около 9 утра и закончилась примерно через два с половиной часа.

Образец остатков топлива был взят из защитной оболочки реактора впервые с тех пор, как на станции произошло тройное расплавление в результате мощного землетрясения и цунами в марте 2011 года.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме