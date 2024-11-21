Япония призвала «имеющие для этого возможности» страны к борьбе с изменением климата
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Баку, Азербайджан, 20 ноября (Jiji Press). Министр окружающей среды Японии Асао Кэйитиро призвал внести вклад в борьбу с изменением климата, обращаясь к странам, которые «имеют для этого возможности», очевидно, имея в виду Китай и другие развивающиеся страны с высоким уровнем выбросов.
«Вклад стран, имеющих для этого возможности», «имеет решающее значение», –сказал Асао в своей речи на 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-29) в Баку, столице Азербайджана.
В настоящее время развитые страны ежегодно выделяют развивающимся странам в общей сложности 100 миллиардов долларов на меры по борьбе с изменением климата, однако развивающиеся страны, пострадавшие от глобального потепления, требуют радикального увеличения поддержки.
«Необходимо создать структуру, в которой международное сообщество будет способствовать мерам по изменению климата на основе сотрудничества», – заявил японский министр, стремясь к сотрудничеству с Китаем и другими странами. «Глобальная экономика существенно изменилась», – добавил он.
Асао также подчеркнул необходимость прозрачности усилий каждой страны по достижению ее цели по сокращению выбросов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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