Япония призвала «имеющие для этого возможности» страны к борьбе с изменением климата

Новости

Баку, Азербайджан, 20 ноября (Jiji Press). Министр окружающей среды Японии Асао Кэйитиро призвал внести вклад в борьбу с изменением климата, обращаясь к странам, которые «имеют для этого возможности», очевидно, имея в виду Китай и другие развивающиеся страны с высоким уровнем выбросов.

«Вклад стран, имеющих для этого возможности», «имеет решающее значение», –сказал Асао в своей речи на 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-29) в Баку, столице Азербайджана.

В настоящее время развитые страны ежегодно выделяют развивающимся странам в общей сложности 100 миллиардов долларов на меры по борьбе с изменением климата, однако развивающиеся страны, пострадавшие от глобального потепления, требуют радикального увеличения поддержки.

«Необходимо создать структуру, в которой международное сообщество будет способствовать мерам по изменению климата на основе сотрудничества», – заявил японский министр, стремясь к сотрудничеству с Китаем и другими странами. «Глобальная экономика существенно изменилась», – добавил он.

Асао также подчеркнул необходимость прозрачности усилий каждой страны по достижению ее цели по сокращению выбросов.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме