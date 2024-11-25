Семьи похищенных Северной Кореей обещают никогда не прекращать усилий для их возвращения

Новости

Токио, 23 ноября (Jiji Press). Группа семей японских граждан, похищенных Северной Кореей десятилетия назад, провела в Токио митинг с требованием немедленного возвращения всех похищенных. На митинге присутствовал премьер-министр Исиба Сигэру.

«Мы никогда не откажемся» от идеи вернуть похищенных домой, заявил 56-летний Ёкота Такуя, глава семейной группы, чья сестра Мэгуми была похищена в возрасте 13 лет, на мероприятии, в котором приняли участие около 800 человек, включая законодателей.

«Правительство снова рассмотрит, какие есть способы противостоять Северной Корее и какие шаги предпринять, а также приложит усилия для реализации (возвращения похищенных)», – сказал Исиба.

«Действия, основанные на стратегическом решении лидеров стран, изменят ситуацию, – также заявил премьер-министр. – Я возглавлю усилия по решению проблемы».

Исиба не упомянул о собственном предложении создать офисы связи в Токио и Пхеньяне. Ёкота выступил против этого предложения, когда встретился с премьер-министром в октябре, заявив, что Северная Корея может использовать его, чтобы выиграть время.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме