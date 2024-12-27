В Японии в январе вырастут цены на 1380 продуктов питания
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Токио, 26 декабря (Jiji Press). 195 крупнейших производителей продуктов питания и напитков Японии планируют повышение цен на рекордные 1380 наименований товаров в январе в условиях роста расходов на логистику и рабочую силу, сообщила компания Teikoku Databank Ltd.
По данным частной исследовательской компании, в январе наибольшие наценки будут приходиться на хлебобулочные изделия.
Yamazaki Banking Co. планирует повысить цены на 290 наименований товаров в среднем на 5,6%, включая основной нарезанный хлеб Royal Bread и сладкую булочку с красной фасолью Usukawa Tsubuan.
Другой крупный производитель хлеба Pasco Shikishima Corp. планирует повысить цены на флагманский нарезанный хлеб «Chojuku» и 234 других продукта на 1-5%.
По данным Teikoku Databank, в период с января по апрель потребителям придется заплатить больше за 6121 товар, поскольку производители замороженных продуктов и алкогольных напитков, в частности, спешат повысить цены вслед за производителями хлеба.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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