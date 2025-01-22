Семьи похищенных японцев хотят оказать давление на Северную Корею после возвращения Трампа на пост президента США
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Токио, 21 января (Jiji Press). Ёкота Такуя, возглавляющий группу семей японских граждан, похищенных Северной Кореей десятилетия назад, призвал правительство Японии сотрудничать с Соединёнными Штатами, чтобы оказать давление на это государство с целью вернуть похищенных.
Ёкота (56 лет) сделал запрос в заявлении, опубликованном после инаугурации Дональда Трампа на посту президента США. Его старшая сестра, Мэгуми, была похищена, когда ей было 13 лет.
В своём заявлении Ёкота также призвал правительство Японии выстраивать доверительные отношения с Соединёнными Штатами и углублять связи между их лидерами.
Ёкота Сакиэ, 88-летняя мать Такуи и Мэгуми, в отдельном заявлении сказала, что она очень обеспокоена тем, что, возможно, больше не сможет увидеть свою дочь.
Ссылаясь на встречи Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время его предыдущего срока, она попросила Трампа помочь вернуть похищенных, обратившись к Киму.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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