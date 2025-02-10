Глава группы семей японцев, похищенных Северной Кореей, испытал облегчение после саммита Японии и США
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Токио, 8 февраля (Jiji Press). Ёкота Такуя, возглавляющий группу семей японцев, похищенных Северной Кореей, выразил облегчение в связи с итогами саммита Япония-США, состоявшегося накануне.
56-летний Ёкота, брат Мэгуми, похищенной Северной Кореей в 1977 году, когда ей было всего 13 лет, прокомментировал первую личную встречу премьер-министра Исибы Сигэру с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в Вашингтоне.
«Хорошо, что (Япония) заявила о необходимости решения проблемы и смогла заручиться поддержкой Соединённых Штатов, а также что обе страны смогли прийти к единому мнению в вопросе нарушения прав человека Северной Кореей», – сказал он.
«Важно, чтобы семьи воссоединились (с жертвами) в Японии, пока ещё живо поколение родителей (похищенных)», – добавил он.
Саки, 89-летняя мать Такуи и Мэгуми, также сказала: «Я не уверена, насколько в США обсуждали эту тему, но я надеюсь, что это было».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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