Япония и МАГАТЭ будут сотрудничать в выводе из эксплуатации АЭС «Фукусима-1»

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Токио, 18 февраля (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Ивая Такэси и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси договорились об укреплении сотрудничества в работе по выводу из эксплуатации и демонтажу пострадавшей от расплавления атомной электростанции «Фукусима-1».

На встрече в Государственной резиденции для гостей во дворце Акасака в Токио Ивая и Гросси обсудили ход работ на этой АЭС компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. на северо-востоке Японии и сброс в океан очищенной воды, содержащей тритий, с этого предприятия.

На совместной пресс-конференции после встречи Ивая поблагодарил МАГАТЭ за сотрудничество и сказал: «Мы обеспечим безопасность при участии МАГАТЭ, чтобы безопасно сбрасывать очищенную воду до «последней капли»».

Он также сообщил, что принято решение о выделении МАГАТЭ около 14 млн евро на медицинскую помощь и другие цели для Украины.

На ужине после встречи Ивайя и Гросси обменялись мнениями о мерах по обеспечению безопасности атомных электростанций на Украине, которая борется с агрессией России, а также о ядерном нераспространении.

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