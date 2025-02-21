Премьер-министр Исиба: Трамп пообещал поднять с Северной Кореей вопрос о похищениях японцев

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Токио, 20 февраля (Jiji Press). Президент США Дональд Трамп пообещал поднять вопрос о похищениях Северной Кореей японских граждан, если встретится с лидером страны Ким Чен Ыном, заявил премьер-министр Японии Исиба Сигэру.

Отметив, что Трамп стремится провести переговоры с Кимом, Исиба заявил, что лидер США во время встречи с Исибой в Вашингтоне в этом месяце «согласился обязательно поднять этот вопрос».

Исиба упомянул об этом на встрече в офисе премьер-министра с Такуя Ёкота, главой группы семей похищенных японцев, и другими людьми.

«Существует вероятность того, что США и Северная Корея проведут переговоры, – сказал Исиба во время встречи. – Я понял, что у президента есть такое сильное желание».

Группа представила свою предвыборную политику, направленную на «коллективное возвращение всех похищенных, которое должно быть осуществлено, пока живо поколение их родителей».

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