Премьер-министр Исиба: Трамп пообещал поднять с Северной Кореей вопрос о похищениях японцев
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Токио, 20 февраля (Jiji Press). Президент США Дональд Трамп пообещал поднять вопрос о похищениях Северной Кореей японских граждан, если встретится с лидером страны Ким Чен Ыном, заявил премьер-министр Японии Исиба Сигэру.
Отметив, что Трамп стремится провести переговоры с Кимом, Исиба заявил, что лидер США во время встречи с Исибой в Вашингтоне в этом месяце «согласился обязательно поднять этот вопрос».
Исиба упомянул об этом на встрече в офисе премьер-министра с Такуя Ёкота, главой группы семей похищенных японцев, и другими людьми.
«Существует вероятность того, что США и Северная Корея проведут переговоры, – сказал Исиба во время встречи. – Я понял, что у президента есть такое сильное желание».
Группа представила свою предвыборную политику, направленную на «коллективное возвращение всех похищенных, которое должно быть осуществлено, пока живо поколение их родителей».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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