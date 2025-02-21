Исиба и глава МАГАТЭ договорились об укреплении сотрудничества
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Токио, 20 февраля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру и Рафаэль Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, встретились в Токио и договорились об укреплении сотрудничества между двумя сторонами.
В ходе встречи Исиба и Гросси обменялись мнениями о выведенной из строя атомной электростанции «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. на северо-востоке Японии и о ядерном нераспространении.
Исиба заявил, что важность мирного использования ядерной энергии и ядерного нераспространения возрастает по мере изменения международной ситуации, и что Япония продолжит тесно сотрудничать с МАГАТЭ.
Гросси выразил признательность Японии за постоянную поддержку и стремление к развитию сотрудничества.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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