Бывший похищенный Северной Кореей японец призывает Японию сотрудничать с США для оказания давления, чтобы вернуть других похищенных этой страной
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Симада, префектура Сидзуока, 5 марта (Jiji Press). Хасуикэ Каору, который вернулся после похищения Северной Кореей, призвал Японию сотрудничать с Соединёнными Штатами, чтобы оказать давление на Северную Корею с целью помочь воссоединить похищенных японцев и их семьи.
Выступая на мероприятии, проведенном Научно-исследовательским институтом Японии, филиалом Jiji Press, в Симаде, префектура Сидзуока, Хасуикэ заявил, что проблема похищений «не решена».
Говоря о восьми похищенных японцах, которые ещё не вернулись домой, Хасуикэ сказал: «Они могут вернуться завтра или послезавтра, если Северная Корея примет такое решение».
Япония должна решительно потребовать установления крайнего срока для решения проблемы, чтобы 89-летняя Ёкота Сакиэ могла воссоединиться со своей дочерью Мэгуми, которая была похищена Северной Кореей в возрасте 13 лет, сказал Хасуикэ.
«Я хочу, чтобы (японское) правительство сообщило Северной Корее, что оно готово (действовать), если Северная Корея не уложится» в поставленные сроки, сказал он.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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