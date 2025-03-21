Глобальное потепление стало причиной сильного снегопада в Японии в феврале
НовостиЭкология
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 19 марта (Jiji Press). Исследователи обнаружили, что глобальное потепление стало причиной необычайно сильных снегопадов в регионе Токати на Хоккайдо, самом севере Японии, и на обширных территориях вдоль побережья Японского моря в начале февраля.
По данным Японского метеорологического агентства, в городе Обихиро в регионе выпало 120 сантиметров снега за 12 часов до 9 утра 4 февраля, что стало новым 12-часовым рекордом в стране. Сильный снегопад был вызван системой низкого давления, которая пришла из области высокой температуры моря у побережья Санрику в северо-восточном регионе Тохоку.
Исследователи из Метеорологического научно-исследовательского института, Токийского университета и Киотского университета сообщили, что компьютерное моделирование показало, что совокупное количество выпавшего снега в регионе Токати за 24 часа с 3 по 4 февраля примерно на 5 процентов больше, чем было рассчитано без учёта влияния глобального потепления, такого как повышение температуры из-за выбросов парниковых газов.
Они отметили, что в часы пик, с 23:00 3 февраля до 5:00 следующего дня, количество выпавшего снега превысило предполагаемый уровень без изменений примерно на 10 процентов.
Совместная исследовательская группа также обнаружила, что в прибрежных районах Японского моря регионов Тохоку и Хокурику, где в период с 3 по 9 февраля выпало не менее 10 миллиметров осадков, среднее количество выпавшего снега за семидневный период превысило уровень без учёта воздействия изменения климата примерно на 6 процентов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Японское метеорологическое агентство: средняя температура в 2024 году превысила среднее значение на 1,48 градуса, шесть рекордных годовых температур наблюдались в последние 6 лет
- Среднегодовая температура в Японии в 2024 году достигла нового максимума
- Смерть в ванной: в Японии от тепловых ударов и по другим причинам в ванных ежегодно погибает около 19 000 человек
- В Японии за неделю более 12 000 человек были отправлены в больницу из-за теплового удара
- Японские компании продают всё больше товаров для жаркого времени года
- В Японии становится жарко: как уберечь себя от теплового удара?
- Муниципалитеты Японии создают «убежища для охлаждения»
- Свежая инновация: история одежды с кондиционером