Глобальное потепление стало причиной сильного снегопада в Японии в феврале

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Токио, 19 марта (Jiji Press). Исследователи обнаружили, что глобальное потепление стало причиной необычайно сильных снегопадов в регионе Токати на Хоккайдо, самом севере Японии, и на обширных территориях вдоль побережья Японского моря в начале февраля.

По данным Японского метеорологического агентства, в городе Обихиро в регионе выпало 120 сантиметров снега за 12 часов до 9 утра 4 февраля, что стало новым 12-часовым рекордом в стране. Сильный снегопад был вызван системой низкого давления, которая пришла из области высокой температуры моря у побережья Санрику в северо-восточном регионе Тохоку.

Исследователи из Метеорологического научно-исследовательского института, Токийского университета и Киотского университета сообщили, что компьютерное моделирование показало, что совокупное количество выпавшего снега в регионе Токати за 24 часа с 3 по 4 февраля примерно на 5 процентов больше, чем было рассчитано без учёта влияния глобального потепления, такого как повышение температуры из-за выбросов парниковых газов.

Они отметили, что в часы пик, с 23:00 3 февраля до 5:00 следующего дня, количество выпавшего снега превысило предполагаемый уровень без изменений примерно на 10 процентов.

Совместная исследовательская группа также обнаружила, что в прибрежных районах Японского моря регионов Тохоку и Хокурику, где в период с 3 по 9 февраля выпало не менее 10 миллиметров осадков, среднее количество выпавшего снега за семидневный период превысило уровень без учёта воздействия изменения климата примерно на 6 процентов.

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