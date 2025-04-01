Компания TEPCO завершила сброс очищенной воды на 2024 финансовый год на АЭС «Фукусима-1»
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Токио, 31 марта (Jiji Press). Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. заявила, что она завершила сброс в океан очищенной воды, содержащей радиоактивный тритий, с аварийной АЭС «Фукусима-1» в 2024 финансовом году, который заканчивается 31 марта.
Компания сбросила около 7800 тонн очищенной воды, разбавленной морской водой, примерно в 1 км от побережья префектуры Фукусима на северо-востоке Японии через подводный туннель в ходе последнего и седьмого раунда сброса за этот финансовый год. Последний раунд начался 12 марта.
В 2025 финансовом году TEPCO планирует выбросить в общей сложности около 54 600 тонн за семь этапов. Ожидается, что объём выброшенного трития достигнет 15 триллионов беккерелей, что на 1 триллион беккерелей больше, чем в предыдущем году.
TEPCO начала сброс очищенной воды в августе 2023 года, выпустив на данный момент около 85 800 тонн. Концентрации трития в морской воде и рыбной продукции значительно ниже национального стандарта.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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